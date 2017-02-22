В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 25 и 26 февраля, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Торговля развернется на четырех площадках города. В субботу 25 февраля ярмарки состоятся на улицах Правды и Ухтомского в Демском районе и перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21). 25 и 26 февраля приобрести сельхозпродукцию можно на аллее по ул. Рыльского в Сипайлово и на площади имени С. Орджоникидзе.

Время торговли - с 10.00 до 16.00.