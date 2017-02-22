Уфимских чиновников подозревают в превышении полномочий при расселении ветхого жилья

Уголовное дело за превышение полномочий возбуждено в отношении должностных лиц администрации Уфы, сообщает пресс-служба следственного управления Следкома по республике.

В рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007 - 2015 годы и подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилья. С 2008 по 2015 год должностные лица администрации города заключили договоры с юрлицами на расселение граждан за счет инвесторов. Впоследствии, превысив полномочия, они включили некоторые дома и в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло необоснованное выделение почти 1 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.





В администрации, управлении капитального строительства и управлении земельных и имущественных отношений города проведены обыски. Изъятые документы и предметы изучают следователи. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лиц, к этому причастные.





Как пояснили в муниципалитете, администрация оказывает следственным органам необходимую помощь и надеется, что благодаря совместной работе «серые схемы» в строительной и земельной сферах станут невозможными.