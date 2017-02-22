В Уфе родственники женщины, угодившей под колёса авто, взыскали с водителя 150 тысяч

Прокуратура Кировского района столицы поддержала требования о взыскании денежной компенсации.

В ноябре 2015 года на автодороге Уфа – Оренбург водитель за рулем «Гранты» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Родственники пешехода обратились в суд с требованием взыскать с водителя компенсацию морального и материального вреда. Суд обязал автовладельца выплатить свыше 150 тысяч рублей, сообщает прокуратура Кировского района Уфы.