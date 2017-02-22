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НОВОСТИ
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22.02.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В России отзыву подлежат более 135 тысяч «хонд»
ООО «Хонда Моторо РУС» объявило о проведении добровольного отзыва 135 168 автомобилей марки Honda (Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D) и 323 автомобилей Acura RDX, изготовленных с 2005 по 2016 годы, сообщает Росстандарт.
В данных автомобилях из-за ошибки при производстве может не сработать предусмотренным образом подушка безопасности. На данных моделях будет бесплатно заменен газогенератор подушки.
Представители компании оповестят владельцев. Кроме того, самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду, список которых размещен на сайте Росстандарта.
Автор: Марат САТТАРОВ
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