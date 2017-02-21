Реку Стерлю почистят и углубят

Работы будут идти два года, общая стоимость проекта - 52 миллиона рублей.

Речь идет об участке в черте Стерлитамака, от моста по ул. Водолаженко до ул. Садовая. Эффект от реализации мероприятия заключается не только в улучшении экологического состояния реки, но и в защите домов, находящихся в зоне негативного воздействия вод.

Общая протяженность речного участка составит почти 5 км, работы будут продолжаться в течение двух лет. Их общая стоимость оценивается в 52 млн. рублей, финансирование осуществляется из федерального бюджета, сообщает минэкологии республики.