В Башкирии вырос объем инвестиций

В прошлом году он составил 361 миллиард рублей, это на 43 миллиарда больше, чем в 2015 году.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по республике составил почти 361 млрд. рублей, что на 43 млрд. рублей больше чем в 2015 году. Также на 4,2% увеличилось темповое значение.

Этому способствовала работа по формированию благоприятного инвестклимата. В частности, 2016 году активно совершенствовалось инвестиционное законодательство по внедрения механизмов защиты и поддержки инвесторов, а также была внедрена система сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна».

Кроме того был оптимизирован порядок включения инвестпроектов в перечень приоритетных. Только в 2016 году в него добавили еще 11 с общим объемом инвестиций 82 млрд рублей, сообщает пресс-служба республиканского минэкономразвития.

В целом, в Республике Башкортостан реализуется более 600 проектов. Из них в перечень приоритетных включены 66 общей стоимостью свыше 435 млрд. рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.