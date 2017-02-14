Жители Башкирии смогут оформить пособия через региональный портал госуслуг

Несколько видов социальных пособий смогут оформить через региональный портал госуслуг жители республики, сообщает пресс-служба минтруда.

Это пособия малоимущим и многодетным семьям, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие семьям студентов, имеющих детей. Кроме того, через портал можно оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ.

Как подчеркнули в минтруде, при оформлении пособий в электронном виде действует принцип экстерриториальности. Это особенно удобно для граждан, зарегистрированных в районах, но проживающих в городах.