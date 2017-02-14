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21.02.17 | 14:27 НОВОСТИ | Архив новостей
Жители Башкирии смогут оформить пособия через региональный портал госуслуг
Несколько видов социальных пособий смогут оформить через региональный портал госуслуг жители республики, сообщает пресс-служба минтруда.
Это пособия малоимущим и многодетным семьям, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие семьям студентов, имеющих детей. Кроме того, через портал можно оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ.
Как подчеркнули в минтруде, при оформлении пособий в электронном виде действует принцип экстерриториальности. Это особенно удобно для граждан, зарегистрированных в районах, но проживающих в городах.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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