Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

В прошлом году прирост платных услуг в сфере туризма в Башкирии составил 14 процентов, или 17,3 млрд. рублей, отметил председатель госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Темпы роста в три раза превышают общероссийский показатель и в семь — по ПФО.





Согласно национальному туристическому рейтингу регионов РФ, проведенному центром информационных комуникаций, наша республика по итогам 2016 года поднялась с 20-го на 12-е место, отметил В. Гилязетдинов. По основным показателям развития туризма наш регион лидирует в Приволжском федеральном округе и входит в ТОП-10 в стране.