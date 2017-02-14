В Уфе «моржи» устроят суточный заплыв

Суточный заплыв любителей зимнего плавания пройдет на Солдатском озере в парке имени И. Якутова в Уфе, сообщает пресс-служба администрации города.

Заплыв начнется 4 марта в 12.00 и завершится в полдень 5 марта. За это время старт будет дан для трехсот «моржей», разбившихся на команды.





В Федерации закаливания и зимнего спортивного плавания республики пояснили, что ночью транспорт для спортсменов не предусмотрен, однако есть возможность переночевать в клубе при наличии своего спального мешка.