Уфимец заявил об угоне, чтобы не давать машину жене

За ложный вызов полиции на него завели административное дело.

Накануне супруга сообщила, что на днях ей понадобится автомобиль для поездки по городу. Но мужчина очень не хотел доверять авто супруге, поэтому быстро переставил его и сообщил жене, что иномарку угнали. А для реалистичности позвонил в полицию с заявлением об угоне. На место «происшествия» незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции несколько часов устанавливали детали произошедшего и обнаружили нестыковки. Оказалось, что заявитель солгал, продержав полицейских почти до утра.

В итоге горожанин признался, что спрятал иномарку сам, за заведомо ложный вызов на него завели административное дело, сообщает республиканское МВД.