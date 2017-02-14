|
|
НОВОСТИ
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
19.02.17 01:16
Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ
19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
20.02.17 | 15:53 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец заявил об угоне, чтобы не давать машину жене
За ложный вызов полиции на него завели административное дело.
Накануне супруга сообщила, что на днях ей понадобится автомобиль для поездки по городу. Но мужчина очень не хотел доверять авто супруге, поэтому быстро переставил его и сообщил жене, что иномарку угнали. А для реалистичности позвонил в полицию с заявлением об угоне. На место «происшествия» незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции несколько часов устанавливали детали произошедшего и обнаружили нестыковки. Оказалось, что заявитель солгал, продержав полицейских почти до утра.
В итоге горожанин признался, что спрятал иномарку сам, за заведомо ложный вызов на него завели административное дело, сообщает республиканское МВД.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03