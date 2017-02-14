Уфимец предстанет перед судом за выкуренный вместе со знакомым наркотик

Прокуратура Кировского района столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого по статьям УК РФ «приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» и «незаконный сбыт наркотических средств».

В сентябре прошлого года горожанин нашел в лесу возле санатория «Радуга» гашиш и «скорость» в металлической банке. Он решил лично употребить наркотики, однако встретив по пути знакомого, предложил присоединиться к нему. В подъезде одного из домов по улице Дорошенко они вместе выкурили сигарету с наркотиком и это, согласно закону, расценивается как сбыт.

Вину свою горожанин не признал. Уголовное дело направлено в суд.