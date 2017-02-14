Отцовская любовь по-баймакски

Житель села Яратово, вернувшись с вахты, приготовил сюрприз для своих двух дочерей.

Во дворе своего дома он залил каток. Сейчас девятилетняя Гульдария и одиннадцатилетняя Ильнара катаются там на коньках со своими друзьями и играют с отцом в хоккей.

Между тем супруга Ильдара Юлдашбаева признается, что каток стал неожиданностью и для нее. Она-то думала, что муж пошел топить баню, а он, оказывается, каток заливает.

Видео-материал предоставил Айнур Юлдашбаев.