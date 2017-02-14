|
|
НОВОСТИ
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
19.02.17 01:16
Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ
19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
20.02.17 | 13:45 НОВОСТИ | Архив новостей
В прошлом году жители республики сдали более 300 единиц незаконного оружия
За это они получили почти 3,5 миллиона рублей компенсаций.
Сегодня в республике стартовала акция «Сдай оружие», которая продлится до 3 марта. У населения принимаются огнестрельное оружие и его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Гражданин, решивший добровольно сдать незаконное оружие, от ответственности освобождается. Также он получит денежную компенсацию, которую перечислят на его расчетный счет. В частности, за охотничье ружьё с нарезным стволом выплачивается 15 тысяч рублей, за охотничье гладкоствольное ружьё – 10 тысяч рублей, за огнестрельное оружие ограниченного поражения – семь тысяч рублей. сообщают в республиканском управлении Росгвардии.
Сдавать оружие следует в территориальные органы внутренних дел или отделы лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (347) 279-45-34, 273-59-28, 279-47-75.
Напомним, что в прошлом году жители региона сдали 324 единицы оружия, более 11,5 тыс. штук боеприпасов и свыше 7,2 кг взрывчатых веществ. Сумма компенсаций составила около 3,5 миллиона рублей.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03