В Благовещенске автоворы вскрыли «Оку», чтобы угнать «Жигули»

Они сняли с малолитражки аккумулятор и поставили его на «шестерку».

По предварительной версии, к угону «жигулей» причастны двое 20-летних ранее судимых местных жителей. В тот день они в распивали спиртное в подъезде, а когда вышли на улицу у них возникла идея прокатиться по городу на чужом автомобиле. Заметив припаркованную машину, один из подозреваемых разбил ногой автомобильную форточку и изнутри открыл дверь.

Однако завести машину не удалось, у нее не было аккумулятора. Тогда приятели сняли его со стоящей неподалеку «Оки», для этого малолитражку вскрыли.

Установив аккумулятор на «шестерку», злоумышленники поехали кататься по городу. Затем направилась в Уфу, однако по дороге закончился бензин. Подозреваемые позвонили друзьям, чтобы те привезли топливо, однако дождаться заказа так и не успели. Полиция уже была извещена об угоне и вела розыски. Автоворов задержали прямо на трассе возле угнанной машины.

Сейчас возбуждено уголовное дело, подозреваемые взяты под стражу, сообщает республиканское МВД.