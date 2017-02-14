В школах Башкирии пройдут экоуроки

Башкирские школьники примут участие во всероссийской акции проекта «Единой России» «Экология России».

По словам председателя комитета Госсобрания РБ, регионального координатора проекта Расула Гусманова, 15 марта в школах страны будет проведен Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», в который войдут серия экологических мероприятий и ряд конкурсов. Акция, по мнению организаторов, позволит «повысить социальную культуру и активность детей».

Р. Гусманов подчеркнул, что в Башкортостане уже есть опыт по экологическому воспитанию школьников.

- Мы провели несколько десятков уроков в общеобразовательных учебных заведениях, кроме того, большой интерес к данной тематике проявляют сами учителя, - рассказал депутат. - Педагоги с удовольствием берут у нас подготовленные материалы и сами проводят уроки. Они также готовят старшеклассников, которые, в свою очередь, проводят тематические занятия в младших классах.

В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов, сообщили в пресс-центре республиканского отделения партии. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов.

Победители получат возможность побывать в международных лагерях «Артек» и «Орленок».