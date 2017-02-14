"Resbash"-В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
НОВОСТИ
RSS
20.02.17 15:53
Уфимец заявил об угоне, чтобы не давать машину жене
20.02.17 15:51
Уфимец предстанет перед судом за выкуренный вместе со знакомым наркотик
20.02.17 15:30
В День защитника Отечества на аэродроме «Забельский» пройдёт фестиваль «Патриот»
20.02.17 13:49
Отцовская любовь по-баймакски
20.02.17 13:45
В прошлом году жители республики сдали более 300 единиц незаконного оружия
20.02.17 13:14
В Благовещенске автоворы вскрыли «Оку», чтобы угнать «Жигули»
20.02.17 12:50
В школах Башкирии пройдут экоуроки
20.02.17 12:22
В Уфе на лошадях и пони будут катать по правилам
20.02.17 12:12
В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов
20.02.17 12:01
В Башкирии мужчина взял в аренду «Киа Церато» и продал её в Беларуси
20.02.17 11:44
В Башкирии Росреестр начал консультировать онлайн
20.02.17 11:43
В Давлеканово свадебный гость попал в ДТП на угнанной иномарке
20.02.17 11:01
Opel Meriva попал под отзыв
20.02.17 10:53
На трассе в Башкирии сгорели две автоцистерны с пропаном
20.02.17 10:45
В республике по программе поддержки местных инициатив отремонтировали 56 сельских клубов
20.02.17 10:40
В Уфе два человека пострадали в столкновении «Дастера» и «Ленд Крузера»
20.02.17 10:32
В Уфе женщина за рулём «Судзуки» сбила 4-летнего мальчика
20.02.17 10:12
Уфимец приговорён к трём годам колонии за смертельное ДТП
20.02.17 10:04
В селе Верхние Татышлы открылся кинозал
20.02.17 10:04
В Белорецком районе в ДТП погиб пассажир «ВАЗа»
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
19.02.17 12:00
Республика Башкортостан вошла в десятку самых читающих регионов страны
19.02.17 11:17
В Стерлитамаке совершено нападение на круглосуточный магазин
19.02.17 01:16
Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ
19.02.17 01:05
Антон Бабиков: «В эстафете больше всего чувствуешь волнение»
19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
18.02.17 23:09
Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» школьнику из Башкирии
18.02.17 17:57
В Иглинском районе в столкновении с «Мицубиси» погиб пассажир «Оки»
18.02.17 17:53
В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого пешехода
18.02.17 14:47
В Башкирии обнаружили иномарку, похищенную в Ивановской области
18.02.17 14:42
В Башкирии ученика колледжа ограбили, пригрозив отвёрткой и молотком
18.02.17 12:15
В России отзовут Lamborghini, которые могут загореться
18.02.17 11:44
В Благовещенском районе пропали двое подростков
18.02.17 11:29
В Уфе полиция разыскивает угнанный санитарный прицеп
18.02.17 10:01
Уфа - один из самых «пробковых» городов страны
18.02.17 09:04
В Уфе пенсионеры теперь будут «отражаться»
18.02.17 00:32
Жительница Стерлитамака, чтобы избавиться от сожителя, подожгла его
17.02.17 18:36
Ушёл из жизни Данир Узбеков
17.02.17 16:38
Уфимец лишился свободы на восемь месяцев за пьяное вождение
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 16:01
В Уфе задержана группа гаражных воров
17.02.17 15:46
В Башкирии следующая неделя начнётся со снега с дождём
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
17.02.17 15:05
В Башкирии задержан серийный угонщик автомобилей
17.02.17 15:04
Премьер-министр Рустэм Марданов: Башкирские СМИ должны продолжить реформирование
17.02.17 14:57
Поддержку фермеров в Башкирии оценили на федеральном уровне
17.02.17 14:26
Посчитав себя неудачником, житель Стерлитамака лишил жизни двух соседей
17.02.17 14:04
В Башкирии полицейский наехал на коллегу, когда тот пытался его задержать
17.02.17 13:47
В прошлом году Башкирия заключила более ста тысяч госконтрактов
17.02.17 12:51
В Уфе сотрудник УФСИН подозревается в сбыте наркотиков
17.02.17 12:35
В Башкирии на лесозаготовителя упало дерево
17.02.17 12:22
В Уфе на улице Коммунаров прорвало водопровод
17.02.17 12:09
В Уфе за сутки семь машин пострадали от упавшего с крыш снега
17.02.17 12:07
В Башкирии подписан контракт на строительство Восточного выезда из Уфы
ЕЩЁ НОВОСТИ