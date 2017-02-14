В Уфе директор фирмы получил полтора года колонии за махинации с поставками пиломатериалов

Советский райсуд столицы признал 57-летнего директора ООО «КОМПАНИЯ-БЕЛОРУС» Александра Евсеева виновным по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

С 2014 по 2015 годы Евсеев заключил с 24 клиентами договоры на поставку пиломатериалов, получив от них предоплату на сумму в 1,4 миллиона рублей. На деле он не собирался доставлять стройматериалы, а полученные деньги тратил на свои нужды.

Подсудимый не признал вину. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.