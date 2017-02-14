В Башкирии мужчина взял в аренду «Киа Церато» и продал её в Беларуси

27-летний житель Бижбулякского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «мошенничество».

В июле 2012 года мужчина арендовал у фирмы автомобиль «Киа», на котором приехал в белорусский город Брест, где планировал обосноваться. Имея на руках свидетельство о регистрации иномарки и доверенность, злоумышленник продал машину за три тысячи долларов.

Покупатель и машина были разысканы при взаимодействии органов правоохраны Беларуси и России. Транспорт изъят и возвращен собственнику. Обвиняемый признал вину, дело направлено в суд, сообщает прокуратура Советского района Уфы.