В Уфе женщина за рулём «Судзуки» сбила во дворе 4-летнего мальчика

Происшествие случилось 18 февраля, сообщает городская госавтоинспекция.

Днем 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Судзуки SX4», во дворовом проезде дома № 44 по улице Софьи Перовской, сбила четырехлетнего мальчика. Ребенок получил множественные травмы головы и после оказания медпомощи был отпущен.

В тот же день 25-летний водитель «ВАЗа» четырнадцатой модели на перекрестке Цюрупы и бульвара Ибрагимова выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Форд Фокус». Виновник ДТП получил травмы головы, от прохождения медосвидетельствования он отказался.