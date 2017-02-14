Уфимец приговорён к трём годам колонии за смертельное ДТП

Калининский райсуд столицы вынес приговор в отношении 35-летнего Олега Александрова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «повторное управление автомобилем в состоянии опьянения» и «нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Днем в сентябре прошлого года на автодороге Шакша – Базилевка мужчина в пьяном состоянии за рулем «Ниссана Тиида» столкнулся на встречке со «Шкодой Октавией». Его 58-летняя знакомая, которую он подвозил, скончалась от полученных травм. Кроме того, в тяжелом состоянии были госпитализированы 62-летний водитель «Шкоды» и его 63-летняя пассажирка.

Ранее, в марте того же года, Александров был лишен прав на полтора года за пьяное вождение. Свою вину он признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на три года и обязал выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 950 тысяч рублей.