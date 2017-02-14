|
|
НОВОСТИ
19.02.17 15:47
В Башкирии более пятисот учащихся продемонстрировали владение рабочими профессиями на чемпионате WorldSkills Russia
19.02.17 01:16
Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ
19.02.17 00:51
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
19.02.17 00:33
Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
|
20.02.17 | 10:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец приговорён к трём годам колонии за смертельное ДТП
Калининский райсуд столицы вынес приговор в отношении 35-летнего Олега Александрова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «повторное управление автомобилем в состоянии опьянения» и «нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Днем в сентябре прошлого года на автодороге Шакша – Базилевка мужчина в пьяном состоянии за рулем «Ниссана Тиида» столкнулся на встречке со «Шкодой Октавией». Его 58-летняя знакомая, которую он подвозил, скончалась от полученных травм. Кроме того, в тяжелом состоянии были госпитализированы 62-летний водитель «Шкоды» и его 63-летняя пассажирка.
Ранее, в марте того же года, Александров был лишен прав на полтора года за пьяное вождение. Свою вину он признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на три года и обязал выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 950 тысяч рублей.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
AHOHC
«С большой признательностью за честные рассказы...» (Культура) 14.02.17 (09:27)
прохожий 2017-02-14 14:56:38
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
наблюдатель 2017-02-13 18:17:35
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
непомнящий 2017-02-13 18:03:06
В республике определен окончательный список «100 имен Башкортостана»
Помнящий!!!!! 2017-02-12 22:24:41
Поддержать рождаемость (Cоциум) 07.02.17 (09:33)
читатель, уфа 2017-02-07 10:12:32
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Асаба 2017-02-06 09:13:08
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
Вакил 2017-02-05 19:14:24
Пятилетка для пятёрки (Экономика) 03.02.17 (09:57)
прохожий 2017-02-05 18:01:16
Кто в квартире живёт? (Cоциум) 03.02.17 (09:57)
наблюдатель 2017-02-04 12:25:22
Не водой единой (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
житель с аскино 2017-02-04 11:54:43
Стыдная болезнь (Cоциум) 02.02.17 (10:56)
Асаба 2017-02-03 15:14:08
Сыпучие надежды (Экономика) 31.01.17 (10:30)
Асаба 2017-02-02 08:41:03