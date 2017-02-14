"Resbash"-В селе Верхние Татышлы открылся кинозал «Знамя»

20.02.17 Сегодня - День социальной справедливости

20.02.17 Сегодня начало масленичной недели

20.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

20.02.17 Башкирия вошла в десятку самых читающих регионов страны

20.02.17 В Башкирии появится мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»

20.02.17 На трассе под Уфой загорелись цистерны с пропаном

20.02.17 В Уфе женщина-водитель сбила во дворе четырехлетнего ребенка