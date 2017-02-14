В Белорецком районе в ДТП погиб пассажир «ВАЗа»

Авария произошла вечером 19 февраля, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Уфа – Инзер – Белорецк 26-летний житель Баймакского района за рулем «четырнадцатой», предположительно, не справился с управлением на повороте и выехал на встречку. Произошло столкновение с «Рено Логаном» под управлением 43-летнего жителя Давлекановского района.От полученных травм в карете «скорой помощи» скончался пассажир отечественной легковушки, 40-летний житель Баймака. Вторая пассажирка, 23-летняя уфимка, получила травмы.

За прошедшее воскресенье в регионе зарегистрировано восемь автоаварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы. Задержаны 94 пьяных водителя.