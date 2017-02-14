"Resbash"-В Стерлитамаке совершено нападение на круглосуточный мгазин

19.02.17 Сегодня - Всемирный день защиты морских млекопитающих

19.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

19.02.17 В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова

19.02.17 Башкирия вошла в десятку самых читающих регионов страны

19.02.17 В Башкирии появится мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»

19.02.17 В Башкирии «Ока» вылетела в кювет, водитель погиб‍

19.02.17 В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов