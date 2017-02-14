Рустэм Хамитов поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете на ЧМ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в телефонном разговоре поздравил уфимского биатлониста Антона Бабикова с победой в эстафете в составе мужской сборной на чемпионате мира, проходящем в австрийском Хохфильцене, сообщает агентство Башинформ.

Руководитель республики отметил, что во время встречи весной 2016 года пожелал спортсмену стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Успехи Антона Бабикова на этом чемпионате – первый шаг воплощения этой мечты.

Рустэм Хамитов сказал, что смотрел эстафету по телевизору и вместе с российской сборной рад этой победе. Он передал наилучшие пожелания всем тренерам и подчеркнул, что обязательно встретится с биатлонистом по его возвращении.