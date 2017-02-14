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19.02.17 | 00:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Антон Бабиков в составе сборной России выиграл эстафету на чемпионате мира по биатлону
Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Россияне показали преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 15,0 секунд, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.
Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).
Наш Антон Бабиков бежал третьим, чисто, без потерь, отстрелявшись на дистанции, а екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин - на последнем этапе эстафеты. Первую стрельбу Шипулин провел чисто, на второй допустил один промах, но смог отлично финишировать и обойти своего главного соперника – француза Мартена Фуркада. Спортсмен финишировал с российским флагом.
Для сборной России золотая медаль стала первой на нынешнем чемпионате мира, ранее россияне завоевали бронзу в смешанной эстафете, уточняет сайт Союза биатлонистов России.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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