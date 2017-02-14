"Resbash"-Владимир Колокольцев вручил нагрудный знак «Горячее сердце» школьнику из Башкирии

18.02.17 Сегодня - День транспортной полиции

18.02.17 Начались всероссийские гастроли ансамбля имени Файзи Гаскарова

18.02.17 Башкирия вошла в топ-10 самых популярных у туристов регионов России

18.02.17 В Уфе запретили вести строительство вокруг здания музея им. Нестерова

18.02.17 Башкирия вошла в десятку самых читающих регионов страны

18.02.17 В Башкирии появится мультимедийный исторический парк «Россия - моя история»