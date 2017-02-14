В Иглинском районе в столкновении с «Мицубиси» погиб пассажир «Оки»

Авария со смертельным исходом произошла на трассе Самара – Уфа – Челябинск.

Вечером 17 февраля 52-летний водитель, управляя автомобилем «Ока», при обгоне столкнулся с ехавшим во встречном направлении «Мицубиси Галантом». Предполагаемого виновника ДТП госпитализировали, а его 26-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Кроме того, медпомощь потребовалась 44-летнему уфимцу, управлявшему иномаркой.

За минувшую пятницу в регионе зарегистрировано 15 ДТП с двумя погибшими и 15-ю пострадавшими, сообщает республиканская госавтоинспекция.