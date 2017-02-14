В Башкирии устанавливается личность насмерть сбитого пешехода

Мужчина стал жертвой ДТП, произошедшего 17 февраля.

Поздно ночью в Чишминском районе на автодороге Самара – Уфа – Челябинск 28-летний житель Татарии за рулем «Киа Рио» совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его личность не установлена. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, пешеход был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД пресекли более четырех тысяч нарушений ПДД и задержали 127 пьяных водителей.