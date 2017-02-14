В России отзовут Lamborghini, которые могут загореться

Об этом сообщает информационное агентство «Rambler News Service».

Как сообщил агентству представитель российской пресс-службы марки, в России отзовут около 40 моделей из-за риска возгорания, причем общемировой отзыв затронет почти шесть тысяч машин.

Отзыву подлежат модели Aventador, Veneno и Aventador J 2012–2017 годов выпуска. Автопроизводитель пояснил, что в системе улавливания паров топлива могут быть неисправны отдельные компоненты, что может повлечь отклонение в работе системы вентиляции и привести к контакту с выхлопными газами. Это в конечном итоге может привести к возгоранию автомобиля.