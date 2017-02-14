В Благовещенском районе пропали двое подростков



Фото: пресс-служба МВД по РБ

По предварительным данным, 14-летний Евгений Фазылов и 13-летняя Диана Аюпова пропали без вести 15 февраля, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Поначалу родители пытались самостоятельно найти детей, однако когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. Полицейские установили, что ранее парень уже пропадал из дома. На этот раз школьники ушли на прогулку и не вернулись.

Приметы Евгения: волосы короткие темные, брови черные, лицо немного вытянутое. Был одет в темно-синюю куртку с коричневыми вставками по бокам, черную вязаную шапку с помпоном, кроссовки и джинсы синего цвета.

Приметы Дианы: волосы светлые ниже плеч, брови светлые, глаза голубые. Была одета в ярко-синюю куртку, черную шапку, синие джинсы, при себе имела рюкзак.

Пресс-служба МВД по РБ просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей, сообщить по телефонам: 8(34766) 2-25-04, 8-965-666-99-49.