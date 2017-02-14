В Уфе полиция разыскивает угнанный санитарный прицеп

Кража была совершена 28 декабря 2016 года и сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

На улице Трактовой в период с 12 до 15 часов от Крестовоздвиженского храма был похищен вагончик-санпропускник. Он был оборудован для санобработки и оказания помощи бездомным, которые приходят в церковь. Предположительно, вагончик прицепили к сильному тягачу, мощности которого хватило поднять его в гору и вывезти.

Если вы видели прицеп, подобный тому, что изображен на фото, полиция просит сообщить в ближайший отдел или по телефонам 279-43-70. 8917-40-300-20, 250-41-62, 250-50-67. Вознаграждение гарантируется, сообщает пресс-служба МВД по РБ.