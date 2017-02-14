В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего инспектора ОГИБДД УМВД России по Стерлитамаку, обвиняемого по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «мелкое взяточничество».

Днем 11 ноября 2016 года пьяный мужчина, лишенный прав, на «Гранте» повредил пару машин в одном из городских дворов. Прибывший на место полицейский укрыл факт ДТП и других нарушений, за что 25 ноября получил от сына водителя взятку в десять тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела обвиняемый был уволен со службы по инициативе руководства МВД по РБ. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.