"Resbash"-В Уфе задержана группа гаражных воров
НОВОСТИ
RSS
18.02.17 00:32
Жительница Стерлитамака, чтобы избавиться от сожителя, подожгла его
17.02.17 18:36
Ушёл из жизни Данир Узбеков
17.02.17 16:38
Уфимец лишился свободы на восемь месяцев за пьяное вождение
17.02.17 16:16
В Башкирии сотрудник ГИБДД за 10 тысяч «простил» ДТП пьяному водителю, лишённому прав
17.02.17 16:01
В Уфе задержана группа гаражных воров
17.02.17 15:46
В Башкирии следующая неделя начнётся со снега с дождём
17.02.17 15:13
Главное нарушение в учреждениях общепита в Башкирии — неправильные планировки помещений
17.02.17 15:05
В Башкирии задержан серийный угонщик автомобилей
17.02.17 15:04
Премьер-министр Рустэм Марданов: Башкирские СМИ должны продолжить реформирование
17.02.17 14:57
Поддержку фермеров в Башкирии оценили на федеральном уровне
17.02.17 14:26
Посчитав себя неудачником, житель Стерлитамака лишил жизни двух соседей
17.02.17 14:04
В Башкирии полицейский наехал на коллегу, когда тот пытался его задержать
17.02.17 13:47
В прошлом году Башкирия заключила более ста тысяч госконтрактов
17.02.17 12:51
В Уфе сотрудник УФСИН подозревается в сбыте наркотиков
17.02.17 12:35
В Башкирии на лесозаготовителя упало дерево
17.02.17 12:22
В Уфе на улице Коммунаров прорвало водопровод
17.02.17 12:09
В Уфе за сутки семь машин пострадали от упавшего с крыш снега
17.02.17 12:07
В Башкирии подписан контракт на строительство Восточного выезда из Уфы
17.02.17 11:53
Житель Сибая за уклонение от обязательных работ попал в колонию-поселение
17.02.17 11:51
Житель Башкирии предстанет перед судом за ДТП, в котором погибла его супруга
17.02.17 11:47
Администрация соцсети «ВКонтакте» начала блокировать «группы смерти»
17.02.17 11:38
В Бирске вынесен приговор пятерым участникам наркогруппировки
17.02.17 11:13
В Салавате разыскивается водитель, скрывшийся после наезда на пешехода
17.02.17 11:09
В Уфе водителя «Мини Купера» госпитализировали после столкновения с «Тойотой»
17.02.17 11:06
В Башкирии социальную выплату за первенца получат родители, нуждающиеся в жилье
17.02.17 11:02
В Уфе водитель «Инфинити» пострадал в столкновении с «Ладой»
17.02.17 10:57
В Башкирии агрофирма выплатила трёхмиллионную задолженность по зарплате
17.02.17 10:41
В Иглинском районе водитель маршрутки открыл стрельбу по коллегам. Есть пострадавшие
16.02.17 17:05
В уфимском парке Победы установили ещё одну единицу боевой техники
16.02.17 16:28
В Мелеузе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка на катке
16.02.17 16:21
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
16.02.17 16:20
В Стерлитамакском районе многодетную семью за долги оставили без тепла
16.02.17 15:58
В Уфе возрастет плата за эвакуацию автомобилей
16.02.17 15:17
Молочные интервенции в Башкирии наконец-то начнутся?
16.02.17 14:30
В Сибае ревнивец чуть было не убил соперника
16.02.17 13:44
В Аургазинском районе предприятие нарушало закон, добывая песок и ПГС
16.02.17 13:43
Константин Толкачев представляет Россию в Афинах
16.02.17 13:07
В Бурзянском районе парень попытался угнать два автомобиля, чтоб поехать на свидание
16.02.17 12:55
Уфимская центральная библиотека заняла первое место во всероссийском конкурсе
16.02.17 12:47
«Земский доктор» вступил в новый возраст
16.02.17 12:21
Житель Уфы изуродовал лицо прохожему разбитой бутылкой
16.02.17 11:20
В Бакалинском районе извозчик погиб в столкновении со «Шкодой»
16.02.17 10:52
Жительница Нефтекамска отсудила компенсацию за нападение собаки
16.02.17 10:45
В Уфе директор фирмы осуждён за подделку 14 трудовых книжек
16.02.17 10:31
В Уфе пенсионерка на «Логане» сбила на пешеходном переходе подростка
15.02.17 18:40
Не стало писателя Игоря Максимова
15.02.17 16:54
Житель Кумертау, плеснувший в лицо девушки кислотой, получил восемь лет колонии
15.02.17 16:11
Уфимцу дали более четырёх лет колонии за сбыт 0,09 грамма наркотика
15.02.17 16:10
В Кумертау отменили налог на землю, которую используют в инвестпроектах
15.02.17 16:03
В Башкирии и России падают цены на зерно
15.02.17 15:52
Более 300 тысяч жителей республики не заплатили имущественный налог
15.02.17 15:49
В Уфе начинается подготовка к Тотальному диктанту
15.02.17 14:44
Двое жителей Белорецкого района отравились угарным газом
15.02.17 14:34
В Уфе открылась Высшая школа управления
15.02.17 14:27
В России отзывают 91 Ford из-за возможной неисправности в коробке передач
ЕЩЁ НОВОСТИ