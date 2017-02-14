Поддержку фермеров в Башкирии оценили на федеральном уровне

Республика Башкортостан перевыполнила все индикаторы по поддержке начинающих фермеров, и семейных животноводческих ферм, отметил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев на всероссийском селекторном совещании.

—В том числе, вы смогли оказать грантовую поддержку сельскохозяйственным производственным кооперативам: вместо одного поддержка была оказана четырем. Но очень серьезная задача стоит по созданию 25 кооперативов на 2016-2017 годы. В прошлом году их создано 8, оставшиеся должны завершить в текущем году", - напомнил задачу аграриям Башкирии замминистра.

За последние пять лет доля фермерских хозяйств в валовой продукции сельского хозяйства выросла с 4% до 9,4%, отметил замминистра сельского хозяйства РБ Азат Зиганшин. По его словам, большую роль в развитии фермерства сыграла именно реализация специальных программ, направленных на развитие и поддержку фермерских хозяйств. В рамках программы «Поддержка начинающих фермеров в РБ» за 5 лет выделено более 594,5 млн. рублей с бюджетов обеих уровней. Гранты получили 452 начинающих фермера.