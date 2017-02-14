Посчитав себя неудачником, житель Стерлитамака лишил жизни двух соседей

За это он предстанет перед судом.

В ноябре прошлого года к 23-летнему ранее судимому мужчине приехал в гости знакомый. После возлияний и разговоров «за жизнь» хозяин почувствовал себя полным неудачником и в порыве отчаяния поджег диван, облив его растворителем. Сам поджигатель и его гость спаслись, остальных жильцов дома эвакуировали пожарные.

Однако после тушения в квартире этажом выше были обнаружены тела соседей: мужчины 1952 года рождения и женщины 1953 года рождения. Судмедэкспертиза показала, что они отравились угарным газом.

Чем ему помешал диван, поджигатель объяснить не смог. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, после чего на мужчину завели уголовное дело. Теперь его передали в суд, сообщили «РБ» в республиканском следкоме.