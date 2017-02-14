В Уфе сотрудник УФСИН подозревается в сбыте наркотиков

Заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как считает следствие, в декабре прошлого года 24-летний младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 9 договорился по Интернету с неким наркодилером о продаже наркотиков. Наркодилер пока не установлен, но известно, что в ходе переписки подельники распределили между собой функции по снабжению наркотическим средством, контролю за расчетами и установке «закладок».

Позавчера сотрудника УФСИН задержали, при нем были наркотики. Заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Сообщает республиканский следком.

В отношении «интернет-сообщника», материалы выделены в отдельное производство.