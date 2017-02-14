В Башкирии на лесозаготовителя упало дерево

Расследование несчастного случая, произошедшего с работником на лесозаготовках в Белорецком районе, завершила Гострудинспекция в республике.

Мужчина, трудившийся у индивидуального предпринимателя, собирал на делянке остатки древесины, когда на него упало дерево высотой около семи метров. У работника диагностирован компрессионно-оскольчатый перелом позвонка с повреждением спинного мозга и паралич нижних конечностей.

Работодатель о получении работником травмы не сообщил, несчастный случай расследован не был. При проверке также обнаружилось, что трудовой договор с пострадавшим заключен не был. Работник не прошел обучение и не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы, в том числе за сокрытие несчастного случая.