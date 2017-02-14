В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе в субботу 18 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Приобрести мясо, овощи, мед, молоко уфимцы смогут на пяти площадках: на площади имени С. Орджоникидзе, перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21), у сквера «Волна» по улице Ахметова, на площади перед Дворцом спорта и на аллее по улице Рыльского.





Время торговли - с 10.00 до 16.00.