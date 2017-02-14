В Мелеузе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка на катке

Следственные органы возбудили дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Вечером 7 января на открытом катке стадиона «Химик» шестилетняя девочка каталась вместе с отцом. Когда они стояли у бортика рядом с административным зданием катка, с козырька рухнула снежная наледь и тяжело травмировала правую руку ребенка. Пострадавшую госпитализировали и в данное время она находится на амбулаторном лечении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.