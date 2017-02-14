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16.02.17 | 15:58 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе возрастет плата за эвакуацию автомобилей
Тарифы вырастут весной, республиканский госкомтранс уже подготовил проект.
Документ обнародуют в марте, задержание авто будет обходиться владельцу в 2 тыс.135,77 рублей. Вдобавок ему придется платить треть этой суммы за погрузку-разгрузку. Один час хранения на штрафстоянке обойдется в 53,56 руб.
Эвакуация мотоциклов и мопедов будет стоить от 1 тыс. 067,88 рублей, час хранения на штрафстоянке - 27,78 рублей. За транспорт до 3,5 тонн владельцы заплатят 4 тыс. 271,54 и 107,12 рублей соответственно. Если авто более 3,5 тонн эвакуация обойдется в 8 тыс. 543,08 и 214,24 рублей. За негабаритный транспорт владельцы раскошелятся на 10 тыс. 678,85 и 267,8 рублей.
Владелец автомобиля имеет право забрать имущество, если успеет вернуться до отъезда эвакуатора. В этом случае он оплатит только погрузку, сообщает госкомтранс республики.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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