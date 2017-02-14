Молочные интервенции в Башкирии наконец-то начнутся?

Закупочные интервенции на российском рынке молока могут начаться в мае 2017 года, окончательное решение будет принято в марте. Об этом заявил замдиректора департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Федюшин.

«Мы планируем в этом году начать проведение молочных интервенций в сезон «большого» молока - это май, июнь, июль, август - в этот период», - сказал чиновник. При этом он уточнил, что в марте будет подготовлен приказ министерства, в котором будут определены цены на сырое и сухое молоко, а также сливочное масло.

Д.Федюшин отметил, что в 2016 г. молочные интервенции не начались из-за того, что в российском законодательстве "есть небольшие пробелы, которые препятствуют участию переработчиков сырого молока в интервенциях".Сейчас в интервенциях могут участвовать только сельхозтоваропроизводители. Но не все производители сырого молока обладают мощностями по сушке молока либо по производству масла сливочного.

Напомним, что в прошлом году Башкирия была включена в число десяти регионов страны, в которых впервые планировалось начать молочные интервенции наподобие зерновых.