В Сибае ревнивец чуть было не убил соперника

Ночью 14 февраля нетрезвый сибаец, поссорившись из-за девушки с 19-летним парнем, нанес ему несколько ударов ножом.



Молодой человек не спасовал и дал отпор, но тем не менее пострадал и был госпитализирован в местную больницу с колото-резаными ранами. Сейчас его жизнь в неопасности.

27-летнего злодея задержали. За покушение на убийство в его отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает сайт Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.