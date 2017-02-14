Константин Толкачев представляет Россию в Афинах

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев принимает участие в заседании комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы по мониторингу, которое проходит в Афинах.

На заседании рассматриваются вопросы по состоянию демократии на местном и региональном уровнях в странах-членах Совета Европы.

– Включенные в повестку дня вопросы касаются прав и свобод граждан. Отдельно планируется рассмотреть вопрос по Эстонии, где наблюдается ущемление прав русскоязычного населения, - рассказал К. Толкачев перед поездкой в Грецию. - Речь будет идти о развитии демократии в различных регионах Европы. В состав Совета входят представители 46 стран. Нам предстоит проанализировать качество исполнения европейских нормативных актов на отдельных территориях, – отметил он.

Как напомнили в пресс-центре Госсобрания, один из трех уставных комитетов - комитет по мониторингу, в состав которого входит Константин Толкачев, занимается оценкой соблюдения Европейской хартии местного самоуправления, подготовкой докладов о состоянии местной и региональной демократии в Европе и отслеживанием отдельных вопросов, касающихся местной и региональной демократии в странах-членах Совета Европы.