Жительница Нефтекамска отсудила компенсацию за нападение собаки

Городской суд обязал выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

В декабре 2015 года девушке по дороге домой повстречался мужчина, выгуливавший на поводке овчарку без намордника. Пес сорвался с поводка и напал на нее, несколько раз укусил за руку и разорвал куртку. В итоге владелец убежал вместе с питомцем, не оказав пострадавшей помощи.

Девушку доставили в больницу, где был диагностировал легкий вред здоровью. Суд обязал ответчика выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и семь тысяч – на судебные расходы, сообщает прокуратура Нефтекамска.