В Уфе директор фирмы осуждён за подделку 14 трудовых книжек

Октябрьский райсуд столицы признал 46-летнего мужчину виновным по статьям «коммерческий подкуп» и «подделка официального документа».

С мая по июнь 2016 года учредитель и директор торговой фирмы «Тандем» вносил желающим запись в трудовые книжки о том, что они якобы работали в его компании. Стоимость услуги составляла тысячу рублей.

Обвиняемый признал вину. Суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей, сообщает прокуратура Октябрьского района Уфы.