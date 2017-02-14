В Уфе пенсионерка на «Логане» сбила на пешеходном переходе подростка

Пострадавший получил различные переломы.

Около 11 часов дня 15 февраля на улице Менделеева был совершен наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Виновник происшествия скрылся. У пострадавшего в травмпункте диагностировали различные переломы.

Полицейские вышли на водителя – ею оказалась 62-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. В отношении нее составлен протокол за «невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», предусматривающий лишение прав на срок от года до полутора лет. Либо административный арест до 15 суток.

За прошедший день в Уфе зарегистрировано 110 ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе двое детей, сообщает городская госавтоинспекция.