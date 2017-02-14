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15.02.17 | 16:54 НОВОСТИ | Архив новостей
Житель Кумертау, плеснувший в лицо девушки кислотой, получил восемь лет колонии
Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 22-летнего кумертаусца Николая Зайцева, признанного виновным по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное по найму».
Летом 2013 года приятель пообещал Зайцеву дать 15 тысяч рублей и простить долг в 80 тысяч, если тот обольет его бывшую девушку уксусной кислотой. В октябре того же года сообщники подкараулили девушку у работы. Пока заказчик созвонился с ней и стал общаться по телефону, Зайцев проследовал за потерпевшей и на улице Достоевского плеснул ей в лицо химической смесью.
Прохожие помогли пострадавшей добраться до травмпункта, из которого ее госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов ее бывший парень пришел в палату и предложил свою помощь. В последующем была установлена его причастность к преступлению.
28-летняя девушка ослепла на один глаз, на ее лице остались шрамы. Заказчика по решению суда приговорили к пяти годам лишения свободы. Зайцев приговорен к восьми годам, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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