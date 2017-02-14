Житель Кумертау, плеснувший в лицо девушки кислотой, получил восемь лет колонии

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 22-летнего кумертаусца Николая Зайцева, признанного виновным по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное по найму».

Летом 2013 года приятель пообещал Зайцеву дать 15 тысяч рублей и простить долг в 80 тысяч, если тот обольет его бывшую девушку уксусной кислотой. В октябре того же года сообщники подкараулили девушку у работы. Пока заказчик созвонился с ней и стал общаться по телефону, Зайцев проследовал за потерпевшей и на улице Достоевского плеснул ей в лицо химической смесью.

Прохожие помогли пострадавшей добраться до травмпункта, из которого ее госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов ее бывший парень пришел в палату и предложил свою помощь. В последующем была установлена его причастность к преступлению.

28-летняя девушка ослепла на один глаз, на ее лице остались шрамы. Заказчика по решению суда приговорили к пяти годам лишения свободы. Зайцев приговорен к восьми годам, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.