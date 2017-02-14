В Кумертау отменили налог на землю, которую используют в инвестпроектах

Это позволил сделать статус территории опережающего экономического развития.

В Кумертау отменили налог на землю, используемую в инвестпроектах. Такое решение приняли депутаты горсовета: статус территории опережающего социально-экономического развития дал им эту возможность.

Обнуление налога распространяется на земли, находящиеся на территории города, которые будут задействованы под инвестиционные проекты в течение 10 лет. Также возможно продлить льготу еще на пять лет, сообщает администрация Кумертау.