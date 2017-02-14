Уфимцу дали более четырёх лет колонии за сбыт 0,09 грамма наркотика

Ленинский райсуд столицы вынес приговор в отношении 44-летнего мужчины по статье «незаконный сбыт наркотических веществ».

В июне прошлого года горожанин предложил знакомому купить у него наркотическое средство за 500 рублей. При передаче наркотиков покупателю злоумышленник был задержан с поличным.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Ленинского района Уфы.