15.02.17 Сегодня - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В Башкирии и России падают цены на зерно

С 6 по 10 февраля средние цены на зерно всех культур на Европейской части России снижались. Пшеница 3 класса и 4 класса подешевела на 50 рублей за тонну, 5 класса – на 25 руб./т. Рожь подешевела на 150 руб./т, ячмень – на 25 руб./т, кукуруза – на 50 руб./т, сообщает аналитический центр "СовЭкон".