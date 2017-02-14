Более 300 тысяч жителей республики не заплатили имущественный налог

Сумма задолженности составляет около миллиарда рублей.

В республике имущественный налог не заплатили более 300 тысяч жителей, срок его уплаты для физлиц за 2015 год наступил 1 декабря прошлого года, сообщает региональное УФНС. Сумма задолженности — около одного миллиарда рублей, при этом должникам придется платить и пени.

Напомним, что процедура принудительного взыскания начинается с момента отправки должнику требования об уплате. Он может сделать это добровольно, иначе налог и пени взыщут через суд.

Если должник не оплатил налоги и после решения суда, в дело вступают приставы. Они могут принять меры, запрещающие должнику водить машину, продать квартиру, выехать за границу. Также они могут арестовать имущество или счета.